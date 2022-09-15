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Жителей Удмуртии приглашают на субботник у водопада на реке Старая Кенка

11:40, 15 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
Жителей Удмуртии приглашают на субботник у водопада на реке Старая Кенка
11:40, 15 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
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#Завьялово\n#Удмуртия\n#жители\n#субботник\n#мусор
Фото: пресс-служба Минприроды Удмуртии
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Также жители приведут в порядок территорию у Кенского пруда.

Завьялово. Удмуртия. Жителей Удмуртии приглашают на субботник в Завьяловском районе. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии в соцсети «ВКонтакте». 

Мероприятие пройдет 25 сентября в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» и Всероссийской акции «Вода России». Планируется привести в порядок берега Кенского пруда и искусственного водопада, который находится на реке Старая Кенка. 

Присоединиться к экологическому субботнику может каждый. Из Ижевска на место проведения акции организуют трансфер. Сбор людей запланирован 25 сентября в 09:30 на площади оружейников на улице Горького, 73.

Всем участникам субботника нужно заранее зарегистрироваться по ссылке. Благодаря этому организаторы подготовят для каждого инвентарь и вкусности для чаепития. Помимо этого всех пришедших бесплатно покатают на катамаранах.

Узнать более подробно о субботнике можно по телефону 8 (906) 818-54-53.

11:40, 15 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
26
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#жители\n#субботник\n#мусор