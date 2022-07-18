Улицу Ильфата Закирова в Ижевске отремонтируют в 2023 году

Ижевск. Удмуртия. Ремонт улицы Ильфата Закирова в Ижевске запланирован на 2023 год. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Ремонт проезжей части стал напрашиваться с 2019 года, когда на улице Ильфата Закирова начали строить жилые комплексы. Протяжённость дороги составляет 518 м. Частично дорога выполнена из щебня.

Объект был включён в список национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на 2023 год. Здесь будет проведён ремонт и укладка нового асфальта.

В 2022 году в Удмуртии всего планируется отремонтировать не менее 300 км дорог.



Напомним, что в 2023 году планируется начать ремонт одного из корпусов школы №90, построенного в середине 1930-х годов. Здание Школы юных лётчиков, построенное по аналогичному проекту, уже капитально ремонтируют.