В 2022 году в Удмуртии отремонтируют не менее 300 км дорог

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начался дорожный сезон. Об этом сообщила пресс-служба Миндортранса Удмуртской Республики.

В текущем году ремонту подвергнутся не менее 300 км дорог Удмуртии. Работы будут вести в том числе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», программам комплексного развития сельских территорий и «Опорный план дорожной деятельности». Дорожный фонд на 2022 год составил 9,7 млрд рублей.

С 24 апреля в рамках БКД стартовал ремонт дороги Большая Докья-Каменный Ключ в Вавожском районе, с 1 мая проект затронет сразу 30 объектов. Также работы ведутся на втором пусковом комплексе автодороги Костино-Камбарка. Кроме того, в настоящее время идёт реконструкция Сарапульского тракта — 25 апреля там начали срезать асфальт.

В мае в Ижевске начнут ремонт на улицах Новая, Олега Кошевого и Леваневского. В Сарапуле подготовят к обновлению улицы Фрунзе, Фурманова, Гагарина, Ленинградскую и Жуковского. В Можге — Наговицына, Можгинскую, Красную и Северную. Также работы проведут и в районах.

В текущем сезоне предстоит отремонтировать несколько проблемных участков, в их числе: пост через реку Сива в Воткинском районе, автодороги Ижевск — Ува, Ува — Сюмси и Ижевск — совхоз Медведево.

При этом комиссия министерства будет проверять и прошлогодние объекты. На гарантии находится около 900. Большинство из них уже проверены по одному разу. Основные выявленные дефекты — продольные и поперечные трещины на дорожном полотне. Все гарантийные проверки проведут до 15 мая. Выявленные дефекты подрядчик устранит за свой счёт до 1 июля.

Вместе с тем проводится и аварийный ремонт дорог. Работы были начаты ещё в феврале. За апрель текущего года по всему региону отремонтировано около 1,5 тыс. кв. м дорог с помощью холодной асфальтобетонной смеси, а литым асфальтом — около 4 тыс. кв. м.