Ярушкинский дендропарк в Ижевске очистят от борщевика к концу июля

Ижевск. Удмуртия. Работы по выкашиванию борщевика в Ярушкинском дендропарке Ижевска продолжатся до конца июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Борьба с борщевиком продолжается в парке с мая текущего года. По контракту подрядчик обязан выкосить 10 га до 31 июля. Затем рабочие займутся выкапыванием корневых систем, чтобы опасное растение вновь не «подняло голову». Срок — до 15 октября.

О начале выкашивания борщевика в Ярушкинском дендропарке «Сусанин» сообщал в начале июня. Накануне стало известно, что зарастанием рекреационной зоны нежелательным растением заинтересовалась прокуратура. Надзорный орган вынес главе Ижевска предписание — решить проблему.