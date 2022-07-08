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Ярушкинский дендропарк в Ижевске очистят от борщевика к концу июля

14:20, 08 июля, 2022
Юрий Абашев
Ярушкинский дендропарк в Ижевске очистят от борщевика к концу июля
14:20, 08 июля, 2022
Юрий Абашев
39
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#борщевик\n#городская среда
Фото: Скриншот из видео
39
0

Работы по выкапыванию корневых систем продолжатся до осени.

Ижевск. Удмуртия. Работы по выкашиванию борщевика в Ярушкинском дендропарке Ижевска продолжатся до конца июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Борьба с борщевиком продолжается в парке с мая текущего года. По контракту подрядчик обязан выкосить 10 га до 31 июля. Затем рабочие займутся выкапыванием корневых систем, чтобы опасное растение вновь не «подняло голову». Срок — до 15 октября.

О начале выкашивания борщевика в Ярушкинском дендропарке «Сусанин» сообщал в начале июня. Накануне стало известно, что зарастанием рекреационной зоны нежелательным растением заинтересовалась прокуратура. Надзорный орган вынес главе Ижевска предписание — решить проблему.

14:20, 08 июля, 2022
Юрий Абашев
39
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#борщевик\n#городская среда