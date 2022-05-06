В Ижевске для 100-летнего ветерана дали праздничный концерт

Ижевск. Удмуртия. Двор дома №240 по улице Пушкинской, где живёт ветеран войны Василий Гаврилович Герасимов, посетила агитбригада и дала праздничный концерт. Корреспондент «Сусанина» также посетил мероприятие.

Василий Гаврилович вышел во двор, чтобы лично принять поздравления. 8 февраля 2022 года ему исполнилось 100 лет. Для него и жителей двора агитбригада исполнила песни военных лет.

Также на мероприятии присутствовала дочь Василия Герасимова Татьяна.

«Он всегда очень трогательно это все воспринимает, всегда спрашивает: «и за что нам такое уважение? Что особенного? Все воевали. Всем было тяжело». Такой он у нас скромный товарищ. В Севастополе его представили к ордену, а его снайпер подстрелил, и он 4 месяца лежал в госпитале в Ялте. Его практически комиссовали, но он говорит, «все, я буду дальше», и так до Австрии довоевал до 1945 года», — рассказала Татьяна Герасимова.

Родился Василий Гаврилович в Калужской области. Работал монтажником-высотником на строительстве промышленных предприятий. В 1970-х годах вместе с женой переехал в Ижевск.