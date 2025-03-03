Ижевск. Удмуртия. Республиканский госпиталь для ветеранов войн Удмуртии претендует на звание самого доброжелательного госпиталя в рамках Всероссийского конкурса среди госпиталей (18+). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

В этом году конкурс приурочен к 80-летию Великой Победы и призван выявить уникальный успешный опыт и лучшие практики в работе госпиталей ветеранов войн для того, чтобы его могли перенять лечебные учреждения социального обслуживания других регионов России.

Организаторами конкурса выступают Минздрав России совместно с Центральным институтом организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава России и Российским геронтологическим научно-клиническим центром РНИМУ имени Н. И. Пирогова.

2025 год для Республиканского госпиталя в Ижевске – юбилейный, ему исполняется 35 лет. Сегодня учреждение является единственным медицинским центром в регионе, который оказывает медицинскую помощь разного профиля ветеранам войн и приравненным к ним категориям граждан. Ежегодно лечение и реабилитацию в нём проходят более 3 тысяч пациентов.

В рамках Всероссийского конкурса Республиканский госпиталь представит технологии и методики, которые расскажут об обратной связи с пациентами, внедрении проектного управления, инновациях, взаимодействии с пациентскими и волонтёрскими организациями, реализации программ социальной адаптации для ветеранов и других аспектах деятельности госпиталя.