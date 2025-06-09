Ижевск. Удмуртия. Ветераны Группы советских войск в Германии из Удмуртии начали отмечать 80-летие со дня формирования. Празднования начались в райцентрах республики, они продлятся и в городах.

Напомним, ГСВГ приступила к осуществлению своих функций на территории недавно захваченной страны 10 июня 1945 года. Первым главкомом оккупационных войск стал маршал Георгий Жуков. Прощальный военный парад в честь вывода Западной группы войск состоялся 31 августа 1994 года с участием президента России Бориса Ельцина и канцлера Германии Гельмута Коля перед памятником советскому воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине.

Празднования уже состоялись в Алнашах и Красногорском. В последнем открыли мемориал в честь 80-летия Группы войск в Германии. Благоустраивают территорию у мемориала ветеранам ГСВГ в Малой Пурге. Здесь 10 июня в 10:00 состоится праздничный митинг (0+).

Приглашают на подобный митинг и в селе Грахово. Он состоится 12 июня в 13:00.

Ветераны ГСВГ в Ижевске приглашают на митинг 10 июня в парк у «Дворца пионеров» (ул. Кирова, 17). Здесь мероприятие начнётся в 17:00.

Отметим, что также делегация ветеранов отправилась из Удмуртии в Москву, где 10 июня также состоится торжественное собрание на Поклонной горе. Ветераны из УР примут участие в прохождении торжественным маршем со знамёнами в числе региональных отделений по: Санкт-Петербургу, Волгоградской, Ростовской, Тульской областям, Удмуртии и Чувашии.