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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Представительские расходы на цветы и сувениры ветеранам в Ижевске повысили до 3 000 рублей

11:00, 20 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Представительские расходы на цветы и сувениры ветеранам в Ижевске повысили до 3 000 рублей
11:00, 20 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
87
0
#Ижевск\n#ветераны
Источник фото: ИА "Сусанин"
87
0

Такое решение приняли депутаты Городской думы на сессии 20 февраля.

Ижевск. Удмуртия. Гордума Ижевска решила увеличить представительские расходы на цветы и памятные подарки чествуемым ветеранам Великой Отечественной войны и СВО, членам их семей в 2025 году. Депутаты приняли такое решение на сессии 20 февраля, исходя из того, что в этом году отмечается 80-летие Победы, а сам год объявлен президентом Годом защитника Отечества.

Расходы, связанные с проведением торжественных приёмов, организованных в органах местного самоуправления Ижевска, в части буфетного обслуживания в расчёте на одного участника составят до 200 рублей. Торжественный обед или ужин в расчёте на одного участника составит не более 500 рублей.

Из расчёта на одного человека расходы на цветы и сувениры, которые будут вручать ветеранам, подняли до 3 000 рублей.

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11:00, 20 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
87
0
#Ижевск\n#ветераны