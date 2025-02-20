Ижевск. Удмуртия. Гордума Ижевска решила увеличить представительские расходы на цветы и памятные подарки чествуемым ветеранам Великой Отечественной войны и СВО, членам их семей в 2025 году. Депутаты приняли такое решение на сессии 20 февраля, исходя из того, что в этом году отмечается 80-летие Победы, а сам год объявлен президентом Годом защитника Отечества.

Расходы, связанные с проведением торжественных приёмов, организованных в органах местного самоуправления Ижевска, в части буфетного обслуживания в расчёте на одного участника составят до 200 рублей. Торжественный обед или ужин в расчёте на одного участника составит не более 500 рублей.

Из расчёта на одного человека расходы на цветы и сувениры, которые будут вручать ветеранам, подняли до 3 000 рублей.