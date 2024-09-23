Более 400 ветеранов СВО уже прошли углублённую диспансеризацию в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии углублённую диспансеризацию уже прошли 422 ветерана спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба филиала фонда «Защитники Отечества» в Удмуртии.

В рамках диспансеризации пациенты за один день посещают основных врачей-специалистов: отоларинголога, невролога, травматолога-ортопеда, хирурга, уролога, окулиста, стоматолога и психолога. Также они проходят диагностические исследования и сдают анализы.

Благодаря такому комплексному обследованию получается выявить серьезные проблемы здоровья, на которые ветераны не обращали внимания, например случаи онкологии, предынсультного состояния, заболеваний крови или ухудшения слуха. Некоторым пациентам врачи рекомендовали оформить группу инвалидности. Также почти половину ветеранов направили на лечение и дообследование в амбулатории, стационары, реабилитационные отделения и на санитарно-курортное лечение.

Третья углублённая диспансеризация пройдёт в Удмуртии 5 октября. В этот день ветеранов СВО и членов их семей с 08:00 до 15:00 будут принимать врачи ГКБ №6 на улице Труда, 1 в Ижевске. Записаться на обследование можно у социальных координаторов.