Ижевск. Удмуртия. Проживающие в Ижевске ветераны Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов могут быть удостоены звания почётного горожанина. Соответствующее решение приняла Городская дума на сессии в четверг, 20 февраля.

В пояснительной записке глава Ижевска Дмитрий Чистяков отметил, что 15 января 2025 года на заседании оргкомитета «Победа» президент страны Владимир Путин поддержал предложение Минобороны РФ наделить всех ветеранов Великой Отечественной войны званиями почётного гражданина региона, города или муниципалитета.

В Ижевске на конец января проживало 19 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.

Депутаты муниципального парламента поддержали инициативу мэра. Теперь предложения о присвоении звания «Почетный гражданин города Ижевска» ветеранам будут направляться замглавы администрации города по социальной политике списком. Комиссия рассмотрит и примет решение о присвоении. Соответствующие документы и атрибуты ветеранам, удостоенным звания почётного ижевчанина, будут вручать в торжественной обстановке на мероприятии, посвящённом празднованию Дня Победы.