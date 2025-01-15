Ветеранам Великой Отечественной войны в Удмуртии разово выплатят по 80 тысяч рублей

Ижевск. Удмуртия. Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны, их вдовам и бывшим малолетним узникам концлагерей 80 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, предусмотрена единовременная выплата в размере 55 тысяч рублей труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей и тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения.

Напомним, в Удмуртии, по данным на начало декабря 2024 года осталось 112 ветеранов Великой Отечественной войны, 40 из которых непосредственно участвовали в боях, 26 блокадников и 46 бывших узников фашистских концлагерей. По данным на 9 мая 20024 года, в республике проживало 3 504 труженика тыла.