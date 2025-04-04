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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Проведение Парада Победы в Ижевске будет зависеть от текущей обстановки

18:12, 04 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Проведение Парада Победы в Ижевске будет зависеть от текущей обстановки
18:12, 04 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
161
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Парад Победы\n#ветераны
Источник фото: ИА «Сусанин»
161
0

Но точно известно, что в конце апреля под окнами ветеранов состоятся праздничные концерты.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что проведение в Ижевске Парада Победы будет зависеть от обстановки. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. 

Напомним, что репетиции парада начались 18 марта

«Парад Победы мы планируем 9 мая, репетиции идут. Но, безусловно, всё будет зависеть от текущей обстановки. Главное — безопасность. Салютов в этом году не будет», — пояснил глава региона.

Но в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в городе пройдёт множество праздничных мероприятий. Ветераны посетят их с помощью волонтёров. В рамках акции «Транспорт ветерана» (18+) неравнодушные горожане помогут пожилым людям стать непосредственными участниками праздника.

Также с 29 апреля во дворах, где живут ветераны, прозвучат песни военных лет. Агитбригады каждый год устраивают концерты в рамках акции «Рядом с тобой живет ветеран» (0+). 

И в преддверии 9 мая откроется доступ к Книге Памяти Удмуртии (0+). В ней собрана информация о более чем 200 тыс. уроженцев и жителей Удмуртии, которые погибли, пропали без вести или вернулись с фронта. Над этой книгой работали более 4 лет и она продолжает пополняться. Чтобы внести в книгу историю о своём герое, нужно принести документы в любой государственный или муниципальный архив Удмуртии.  

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18:12, 04 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
161
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Парад Победы\n#ветераны