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В Воткинске скончалась жительница блокадного Ленинграда

12:26, 03 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
В Воткинске скончалась жительница блокадного Ленинграда
12:26, 03 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
121
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#Удмуртия\n#Воткинск\n#Великая Отечественная Война\n#ветераны
Источник фото: t.me (Алексей Заметаев)
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На момент взятия города в кольцо ей было 14 лет.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске скончалась жительница блокадного Ленинграда. Об этом сообщил глава города Алексей Заметаев в своем Телеграм-канале.

Дамшина Анна Васильевна ушла из жизни на 97 году.

Девочке было 14 лет, когда немцы взяли в блокадное кольцо её родной город. По её словам, она никогда не забудет, как люди умирали от голода прямо на улице, и как выбирались из осажденного города по «дороге жизни».

«Шёл 1942 год. В Ленинграде рвались снаряды, а вражеские самолеты летали так низко, что можно было разглядеть лицо летчика», – вспоминала Анна Дамшина.

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12:26, 03 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
121
0
#Удмуртия\n#Воткинск\n#Великая Отечественная Война\n#ветераны