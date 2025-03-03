Воткинск. Удмуртия. В Воткинске скончалась жительница блокадного Ленинграда. Об этом сообщил глава города Алексей Заметаев в своем Телеграм-канале.

Дамшина Анна Васильевна ушла из жизни на 97 году.

Девочке было 14 лет, когда немцы взяли в блокадное кольцо её родной город. По её словам, она никогда не забудет, как люди умирали от голода прямо на улице, и как выбирались из осажденного города по «дороге жизни».

«Шёл 1942 год. В Ленинграде рвались снаряды, а вражеские самолеты летали так низко, что можно было разглядеть лицо летчика», – вспоминала Анна Дамшина.