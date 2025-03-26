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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Гордума утвердила присвоение званий Почётных граждан Ижевска 19 ветеранам войны

16:36, 26 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Гордума утвердила присвоение званий Почётных граждан Ижевска 19 ветеранам войны
16:36, 26 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ветераны
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Это последние живущие в Ижевске ветераны. 

Ижевск. Удмуртия. Городская дума утвердила присвоение звания Почётного гражданина города девятнадцати живущим в Ижевске ветеранам Великой Отечественной войны. Соответствующий документ опубликован на сайте горадминистрации. 

Напомним, в списке участники, ветераны и инвалиды войны: 

·       Нина Александровна Александрова,

·       Вениамин Александрович Александров;

·       Такий Мухлисуллович Асмандьяров;

·       Клавдия Семеновна Беспалова;

·       Владимир Александрович Гущин;

·       Алексей Григорьевич Долганов;

·       Евгения Васильевна Жуйкова;

·       Петр Алексеевич Злобин;

·       Клавдия Никитовна Ивановская;

·       Михаил Степанович Касаткин;

·       Евдокия Матвеевна Князева;

·       Антонина Кузьминична Липина;

·       Михаил Леонтьевич Маев;

·       Клавдия Епимаховна Младенцева;

·       Шайхенур Шархмуллович Мулин;

·       Сергей Никитович Перевощиков;

·       Иван Александрович Татаркин;

·       Василий Павлович Шеин;

·       Антонина Андреевна Щенина.

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16:36, 26 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
199
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ветераны