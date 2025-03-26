Это последние живущие в Ижевске ветераны.
Ижевск. Удмуртия. Городская дума утвердила присвоение звания Почётного гражданина города девятнадцати живущим в Ижевске ветеранам Великой Отечественной войны. Соответствующий документ опубликован на сайте горадминистрации.
Напомним, в списке участники, ветераны и инвалиды войны:
· Нина Александровна Александрова,
· Вениамин Александрович Александров;
· Такий Мухлисуллович Асмандьяров;
· Клавдия Семеновна Беспалова;
· Владимир Александрович Гущин;
· Алексей Григорьевич Долганов;
· Евгения Васильевна Жуйкова;
· Петр Алексеевич Злобин;
· Клавдия Никитовна Ивановская;
· Михаил Степанович Касаткин;
· Евдокия Матвеевна Князева;
· Антонина Кузьминична Липина;
· Михаил Леонтьевич Маев;
· Клавдия Епимаховна Младенцева;
· Шайхенур Шархмуллович Мулин;
· Сергей Никитович Перевощиков;
· Иван Александрович Татаркин;
· Василий Павлович Шеин;
· Антонина Андреевна Щенина.
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