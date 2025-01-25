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Ушёл из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны в Глазовском районе

17:56, 25 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Ушёл из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны в Глазовском районе
17:56, 25 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
763
0
#Глазов\n#Глазовский район\n#ветераны\n#Великая Отечественная Война\n#память
Источник фото: Администрация Глазовского района
763
0

Ему было 99 лет.

Глазов. Удмуртия. В субботу, 25 января, ушёл из жизни последний в Глазовском районе ветеран Великой Отечественной войны Николай Иванович Чупин. Об этом сообщает Администрация Глазовского района.

Он родился 12 марта 1925 года в деревне Зуйкар Глазовского района. Ушел на фронт в 1943 году, вернулся домой только в январе 1946 года.

Ему было 99 лет. Через полтора месяца он отметил бы свой столетний юбилей.

«Глава Глазовского района Галина Анатольевна Аверкиева и администрация Глазовского района выражает глубокие соболезнования родным и близким Николая Ивановича», – говорится в сообщении.

Прощание состоится 28 января с 11:00 часов по адресу: деревня Золотарево, улица Олимпийская, 19.

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17:56, 25 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
763
0
#Глазов\n#Глазовский район\n#ветераны\n#Великая Отечественная Война\n#память