Концерты для ветеранов пройдут во дворах Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Со 2 по 8 мая в честь ветеранов Великой Отечественной войны, живущих в Ижевске, во дворах города зазвучат песни военных лет. Как сообщила пресс-служба администрации столицы Удмуртии, в этом году концертные программы пройдут в 45 дворах ветеранов.

«Акция «Рядом с тобой живёт ветеран» уже третий год радует героев войны и всех горожан. На площадках, с балконов, выглядывая из окон, люди слушают песни и подпевают знакомые мелодии. Сами ветераны отзываются о концертах как о самом приятном подарке на 9 Мая, эмоции и улыбки заряжают их на весь год», — сообщили в администрации Ижевска.

В стилизованные «фронтовые бригады» войдут как профессиональные коллективы города и Удмуртии, так и коллективы детских школ искусств, образовательных учреждений, клубов по месту жительства, любительские коллективы.

Для каждого ветерана артисты подарят небольшой концерт с исполнением любимых песен военных лет, стихами, сценками фронтовых лет. В зависимости от погодных условий и здоровья ветеранов расписание программы может меняться.

Ознакомиться с расписанием концертов можно на сайте администрации Ижевска.