В Удмуртии закроют шесть остановочных пунктов из-за низкого пассажиропотока и убыточности

Ижевск. Удмуртия. В нескольких районах Удмуртии с 1 мая закрываются остановочные и кассовые пункты. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

На совещании с главами муниципальных округов министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачёв сообщил, что ООО «Автовокзалы Удмуртии» объявило о закрытии шести остановочных пунктов. Причина такого решения — повышенная убыточность и низкий пассажиропоток. С 1 мая перестанут работать:

1. Остановочный пункт «Перевозное» в Воткинском районе;

2. Кассовый пункт Карсовай в Балезинском районе;

3. Кассовый пункт Старые Зятцы в Якшур-Бодьинском районе;

4. Автостанция Грахово в Граховском районе;

5. Автостанция Нылга в Увинском районе;

6. Кассовый пункт Сосновка в Шарканском районе.

Закрытие остановочных пунктов не значит прекращение движения. Автобусы продолжат ездить, а пассажиры смогут купить билеты у водителей. Однако остаётся нерешённым вопрос того, где жители будут ждать транспорт.

В свою очередь, глава Удмуртии Александр Бречалов поручил проконтролировать вопрос создания мест посадки пассажиров. При этом они должны находиться рядом со зданиями, в которых можно будет укрыться во время плохой погоды. По заявлению главы Удмуртии, маршруты автобусов, как и посадка пассажиров, должны остаться неизменными.

В то же время Минтранс Удмуртии направит все усилия для сохранения деятельности ООО «Автовокзалы Удмуртии». Ведомство должно обеспечить его бесперебойную работу.

Напомним, ранее в Ижевске начали ходить сезонные автобусы. Они довезут пассажиров до садовых участков. При этом на некоторых маршрутах изменилась стоимость проезда.