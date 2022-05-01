В Удмуртии закроют шесть остановочных пунктов из-за низкого пассажиропотока и убыточности

Несмотря на это, автобусы продолжат ездить, а пассажиры смогут купить билеты у водителей.
Ижевск. Удмуртия. В нескольких районах Удмуртии с 1 мая закрываются остановочные и кассовые пункты. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.
На совещании с главами муниципальных округов министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачёв сообщил, что ООО «Автовокзалы Удмуртии» объявило о закрытии шести остановочных пунктов. Причина такого решения — повышенная убыточность и низкий пассажиропоток. С 1 мая перестанут работать:
1. Остановочный пункт «Перевозное» в Воткинском районе;
2. Кассовый пункт Карсовай в Балезинском районе;
3. Кассовый пункт Старые Зятцы в Якшур-Бодьинском районе;
4. Автостанция Грахово в Граховском районе;
5. Автостанция Нылга в Увинском районе;
6. Кассовый пункт Сосновка в Шарканском районе.
Закрытие остановочных пунктов не значит прекращение движения. Автобусы продолжат ездить, а пассажиры смогут купить билеты у водителей. Однако остаётся нерешённым вопрос того, где жители будут ждать транспорт.
В свою очередь, глава Удмуртии Александр Бречалов поручил проконтролировать вопрос создания мест посадки пассажиров. При этом они должны находиться рядом со зданиями, в которых можно будет укрыться во время плохой погоды. По заявлению главы Удмуртии, маршруты автобусов, как и посадка пассажиров, должны остаться неизменными.
В то же время Минтранс Удмуртии направит все усилия для сохранения деятельности ООО «Автовокзалы Удмуртии». Ведомство должно обеспечить его бесперебойную работу.
Напомним, ранее в Ижевске начали ходить сезонные автобусы. Они довезут пассажиров до садовых участков. При этом на некоторых маршрутах изменилась стоимость проезда.