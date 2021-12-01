Итоги дня: награждение театра оперы и балета Удмуртии и прибытие в Россию нового самолёта «Ижавиа»

Главные новости среды.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за прошлые сутки ковидом заразились 215 человек. Скончались 6 пациентов.

Награда театру

Театр оперы и балета Удмуртии получил главную награду Международного славянского форума искусств «Золотой витязь» за спектакль «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии».

Очистка с нарушениями

В Ижевске было выявлено 35 нарушений правил благоустройства в части содержания дорог. В основном оплошности были связаны с уборкой снега и ликвидации наледи.

Жестокость к детям

Следователи Удмуртии начали доследственная проверка информации о жестоком обращении с детьми в семье, появившейся в сюжете передачи «Мужское и женское» (16+) на Первом канале.

Оружейники-подпольщики

Силовики провели в России спецоперацию по задержанию подпольных оружейников в нескольких регионах страны, в том числе и в Удмуртии.

Прибытие самолёта

Новый «Боинг» авиакомпании «Ижавиа», носящий имя «Душа Удмуртии», прибудет в Россию 1 декабря. В настоящий момент он вылетел из Праги, где проходил технические процедуры.

Близко к плану

Более 70% ижевчан, подлежащих вакцинации от ковида, поставили прививки. При этом охват населения вакцинацией должен быть не менее 80%.