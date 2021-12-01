В Ижевске выявили нарушения при уборке улиц от снега и наледи

Если недостатки выявят повторно, нарушителей привлекут к ответственности.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в ходе рейда выявили 35 нарушений правил благоустройства. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Накануне, 30 ноября, во всех районах города прошли проверки. Сотрудники административной инспекции проверяли, как коммунальные службы выполняют поручение главы Ижевска по ликвидации наледи и уборки снега на дорогах и тротуарах. При этом там заявили, что контроль состояния дорог проводится каждый день.

Всего проверены 173 территории, на которых выявили 35 нарушений — в основном они связаны с чисткой снега и удалением наледи. Если недостатки выявят повторно, нарушителей привлекут к ответственности. Сейчас администрации районов, управляющие компании и подрядные организации получили соответствующие требования. В случае игнорирования их ждёт штраф от 20 до 100 тыс. рублей.

Жителей города просят сообщать о некачественной работе коммунальщиков по телефону 072 (998-072 с мобильного). Передать обращение можно также и через форму обратной связи.