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Бесплатную вакцинацию кошек и собак проведут в выходные в Ижевске

12:40, 10 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Бесплатную вакцинацию кошек и собак проведут в выходные в Ижевске
12:40, 10 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
634
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вакцинация\n#домашние животные
Фото: unsplash.com (Karsten Winegeart)
634
0

В двух районах города разместятся мобильные ветеринарные бригады.

Ижевск. Удмуртия. В предстоящие выходные в Ижевске можно будет бесплатно вакцинировать собак и кошек от бешенства. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

12 октября мобильные ветеринарные бригады будут работать в Индустриальном районе:

с 10:00 до 12:00 в магазине «Каравай» на улице Тимирязева, 5а;

с 12:30 до 13:30 в магазине «Пятёрочка» на улице Совхозной, 111;

с 14:00 до 15:00 в магазине «Магнит» на улице Совхозной, 9; 

13 октября ветеринары расположатся в Первомайском районе Ижевска:

с 10:00 до 11:00 у магазина на улице Люллинской;

с 12:00 до 13:00 у перекрёстка улиц Медведевской и Санаторной;

с 13:30 до 15:00 у конечной остановки общественного транспорта в микрорайоне Костина Мельница. 

12:40, 10 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
634
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вакцинация\n#домашние животные