Бесплатную вакцинацию кошек и собак проведут в выходные в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В предстоящие выходные в Ижевске можно будет бесплатно вакцинировать собак и кошек от бешенства. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

12 октября мобильные ветеринарные бригады будут работать в Индустриальном районе:

с 10:00 до 12:00 в магазине «Каравай» на улице Тимирязева, 5а;

с 12:30 до 13:30 в магазине «Пятёрочка» на улице Совхозной, 111;

с 14:00 до 15:00 в магазине «Магнит» на улице Совхозной, 9;

13 октября ветеринары расположатся в Первомайском районе Ижевска:

с 10:00 до 11:00 у магазина на улице Люллинской;

с 12:00 до 13:00 у перекрёстка улиц Медведевской и Санаторной;

с 13:30 до 15:00 у конечной остановки общественного транспорта в микрорайоне Костина Мельница.