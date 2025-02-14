Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в субботу, 15 февраля, пройдёт вакцинация домашних животных в районе разъезда Пироговка, где ранее выявили заражение бешенством у собаки. Об этом сообщает главное управление ветеринарии УР на своей странице «ВКонтакте».

В прикарантинную зону входят улицы Субботина, Тушинская, Петровская, Андреевская, Алексеевская, Михайловская, Аркадьевская, переулки Тушинский и Аркадьевский на разъезде Пироговка, улица Ламшурская в микрорайоне Новые Парники, часть улиц Героя Зевакина, Героя Клевцова, Героя Красноперова в микрорайоне Чекерил.

Обход с 10:00 до 15:00 часов проведут специалисты Ижевской городской станции по борьбе с болезнями животных.

Вакцинация является бесплатной. К ней допускаются клинически здоровые кошки и собаки старше двух месяцев.

Напомним, ранее в Ижевске, Можге и Сарапуле ввели карантин по бешенству. В Ижевске очагом бешенства считается хозяйство на улице Разъезд Пироговка, 2. В радиусе 5 м от объекта теперь установлен карантин.

Также ветеринары проводят работу по вакцинации диких животных с помощью «вкусняшек» с лекарством, которые они разбрасывают в лесах.