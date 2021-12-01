В Удмуртии выявили 215 заболевших коронавирусом

Количество новых случаев заражения идет на спад.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии снижается количество новых фактов заражения ковидом. За истекшие сутки в республике выявлено 215 случаев заболевания. Это на 25 меньше, чем было на утро 30 ноября, следует из информации регионального оперативного штаба.

В числе заразившихся 52 пожилых человека старше 65 лет и 31 ребенок.

Более трети всех вновь заболевших – жители Ижевска, в столице зафиксировано 84 случая ковида. 23 пациента с коронавирусом поступило на лечение в Игринском районе, 18 – в Глазове, 13 – в Увинском районе, 12 – в Воткинске, 11 – в Красногорском районе. По 9 жителей заразились в Камбарском и Воткинском районах. Заболевшие выявлены еще в 13 муниципалитетах республики.

С подтвержденным ковидом скончались 6 пациентов — четыре женщины и двое мужчин в возрасте от 52 лет до 81 года.

По состоянию на 1 декабря в республике продолжают лечиться от ковида более 8 тыс. жителей, 201 из них находятся в тяжелом состоянии. 164 человека выздоровели.

Вакцинацию прошли 635 491 человек, 443 742 завершили курс прививок. 110 718 жителей обезопасили себя с помощью однокомпонентного препарата «Спутник Лайт», который сегодня имеется в лечебных учреждениях республики.