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Следователи Удмуртии проверят информацию о жестоком обращении с детьми в Якшур-Бодьинском районе

12:00, 01 декабря, 2021
Юрий Абашев
Следователи Удмуртии проверят информацию о жестоком обращении с детьми в Якшур-Бодьинском районе
12:00, 01 декабря, 2021
Юрий Абашев
386
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Следственный комитет\n#проверка
Фото: pixabay.com
386
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Сюжет, рассказывающий о ситуации, вышел на Первом канале.

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Удмуртии начата доследственная проверка информации о жестоком обращении с детьми в семье, появившейся в сюжете передачи «Мужское и женское» (16+) на Первом канале. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртской Республике.

В сюжете рассказывается история семьи Дресвянниковы. Их 28-летняя дочь ушла из отчего дома к мужчине, взяв с собой детей. Сама сбежавшая женщина утверждает, что её родители избивали внуков.

Следственный комитет устанавливает все обстоятельства произошедшего.

12:00, 01 декабря, 2021
Юрий Абашев
386
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Следственный комитет\n#проверка
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