Следователи Удмуртии проверят информацию о жестоком обращении с детьми в Якшур-Бодьинском районе

Сюжет, рассказывающий о ситуации, вышел на Первом канале.

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Удмуртии начата доследственная проверка информации о жестоком обращении с детьми в семье, появившейся в сюжете передачи «Мужское и женское» (16+) на Первом канале. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртской Республике.

В сюжете рассказывается история семьи Дресвянниковы. Их 28-летняя дочь ушла из отчего дома к мужчине, взяв с собой детей. Сама сбежавшая женщина утверждает, что её родители избивали внуков.

Следственный комитет устанавливает все обстоятельства произошедшего.