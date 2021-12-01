В Ижевске прививки от коронавируса поставили более 70% подлежащих вакцинации жителей

Плановый показатель остается на прежнем уровне – не менее 80%.

Ижевск. Удмуртия. Более 70% жителей Ижевска, подлежащих вакцинации от ковида, поставили профилактические прививки. Об этом сообщил мэр столицы Олег Бекмеметьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава муниципалитета напомнил, что для формирования коллективного иммунитета среди населения охват вакцинацией должен составить не менее 80%. Сейчас в Ижевске этот показатель достигает 70,2%.

Поставить прививки, а также пройти ревакцинацию можно ежедневно в поликлинике по месту жительства, в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики на площади 50 лет Октября, 21, в консультативно-диагностическом центре Минздрава Удмуртии на улице Свободы, 228.

Также продолжает работать пункт вакцинации в офисе «Сбербанка» (Пушкинская, 157), здесь принимают во все дни кроме воскресенья.

Вакцинироваться можно в составе организованной группы. Для этого нужно подать заявку в Центр общественного здоровья по номеру 8(3412) 97-07-45 или на электронную почту: medprof18@mail.ru. Как уточнили специалисты Центра, в организациях, насчитывающих не менее 50 сотрудников, может быть проведена выездная вакцинация.