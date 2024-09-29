Более 75 000 детей вакцинировали в Удмуртии от гриппа

Ижевск. Удмуртия. Более 75 тысяч детей вакцинировали против гриппа в Удмуртии. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что вакцинация от гриппа входит в Национальный календарь профилактических прививок и показана детям с 6 месяцев и до 18 лет. Если ребёнок ещё не достиг возраста 6 месяцев, необходимо привиться всем взрослым, которые контактируют с младенцем, чтобы не стать для него источником инфекции.

По состоянию на 27 сентября 2024 года в Удмуртии против гриппа привито 75 410 детей. В числе привитых: школьники – 43 355 человек; дети, посещающие детские сады – 28 764 человек.

Высокие темпы иммунизации детского населения (% от выполнения плана) отмечаются в Кезском (57,2%), Шарканском (55%), Каракулинском (54,4%), Балезинском (54,2%) районах. Низкие темпы иммунизации детей отмечаются в Камбарском (23,5%%), Кизнерском (15,1%), Увинском (25,4%), Алнашском (25,5%) районах республики и городах Глазов (20,6%), Сарапул (22%), Воткинск (23%).