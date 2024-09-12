Выездная вакцинация от гриппа пройдёт в Ижевске, Воткинске и Можге

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске, Воткинске и Можге начнётся выездная вакцинация от гриппа в торговых центрах. Поставить прививку могут все желающие, не имеющие противопоказаний и достигшие 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

В Ижевске выездная вакцинация будет организована на четырех площадках:

ТРК «Матрица». С 10 по 30 сентября – время работы прививочной бригады с 14:00 до 19:00 в рабочие дни, в субботу – с 10:00 до 14:00.

ТЦ «Сигма». С 12 по 30 сентября с 15:00 до 20:00 по четвергам и пятницам.

ТРЦ «Талисман». 13 и 20 сентября с 15:00 до 19:00; 14 и 21 сентября 2024 года – с 12:00 до 16:00.

ТЦ «Мой Порт». С 20 сентября по пятницам с 15:00 до 19:00, по субботам – с 10:00 до 14:00.

В Воткинске поставить прививку все желающие смогут 21 сентября с 10:00 до 14:00 в ТРЦ «Айсберг».

В Можге мобильный пункт вакцинации развернут в ТРЦ «Рояль» со вторника по пятницу с 10 по 27 сентября с 10:00 до 13:00.

«Перед вакцинацией медицинский работник проведет обязательный осмотр. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС», – сообщают в Минздраве.