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Спектакль театра оперы и балета Удмуртии удостоился главной награды форума искусств «Золотой витязь»

11:30, 01 декабря, 2021
Юрий Абашев
Спектакль театра оперы и балета Удмуртии удостоился главной награды форума искусств «Золотой витязь»
11:30, 01 декабря, 2021
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Театр оперы и балета Удмуртской Республики
Фото: Пресс-служба Министерства культуры Удмуртии
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Награждение состоялось в Санкт-Петербурге.

Ижевск. Удмуртия. Государственный театр оперы и балета Удмуртии имени Петра Чайковского удостоился главной награды Международного славянского форума искусств «Золотой витязь». Наградой был отмечен спектакль «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минкульта.

В мире насчитывается менее десятка постановок этого спектакля, ибо опера из-за сложности музыки и философского содержания ставится довольно редко. В центре постановки был сюжет о событиях эпохи монгольского владычества. Постановка раскрыла образ женщины, готовой на подвиг.

11:30, 01 декабря, 2021
Юрий Абашев
424
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Театр оперы и балета Удмуртской Республики
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