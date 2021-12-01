Спектакль театра оперы и балета Удмуртии удостоился главной награды форума искусств «Золотой витязь»

Награждение состоялось в Санкт-Петербурге.





Ижевск. Удмуртия. Государственный театр оперы и балета Удмуртии имени Петра Чайковского удостоился главной награды Международного славянского форума искусств «Золотой витязь». Наградой был отмечен спектакль «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минкульта.

В мире насчитывается менее десятка постановок этого спектакля, ибо опера из-за сложности музыки и философского содержания ставится довольно редко. В центре постановки был сюжет о событиях эпохи монгольского владычества. Постановка раскрыла образ женщины, готовой на подвиг.