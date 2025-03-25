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В Удмуртии стартовала вакцинация домашней птицы против птичьего гриппа

11:22, 25 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии стартовала вакцинация домашней птицы против птичьего гриппа
11:22, 25 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#птичий грипп\n#вакцинация
Источник фото: ГУ ветеринарии по Удмуртии
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В прошлом году бесплатно привили более 40 тысяч пернатых. 

Удмуртия. В Удмуртии начали вакцинировать домашнюю птицу против птичьего гриппа. Профилактическое мероприятие проводится в рамках месячника по обеспечению эпизоотического благополучия, сообщили в главном управлении ветеринарии Удмуртии.

Для прививок используется препарат «ФЛУ ПРОТЕКТ Н5», который хорошо переносится животными, формирует стойкий иммунитет и надежно защищает от опасной инфекции. Вакцину можно применять даже для суточных цыплят.

Впервые вакцинацию против гриппа птиц в регионе провели в 2024 году — тогда привили более 40 тысяч голов домашней птицы. В этом сезоне иммунизация также будет бесплатной: вакцинируют птицу в личных подсобных хозяйствах, расположенных в 10-километровой зоне вокруг крупных птицефабрик.

Напомним, в республике уже идёт мониторинг мест обитания диких водоплавающих пернатых, чтобы вовремя выявить и пресечь распространение высокопатогенного гриппа птиц.

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11:22, 25 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
240
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#птичий грипп\n#вакцинация