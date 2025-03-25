Удмуртия. В Удмуртии начали вакцинировать домашнюю птицу против птичьего гриппа. Профилактическое мероприятие проводится в рамках месячника по обеспечению эпизоотического благополучия, сообщили в главном управлении ветеринарии Удмуртии.

Для прививок используется препарат «ФЛУ ПРОТЕКТ Н5», который хорошо переносится животными, формирует стойкий иммунитет и надежно защищает от опасной инфекции. Вакцину можно применять даже для суточных цыплят.

Впервые вакцинацию против гриппа птиц в регионе провели в 2024 году — тогда привили более 40 тысяч голов домашней птицы. В этом сезоне иммунизация также будет бесплатной: вакцинируют птицу в личных подсобных хозяйствах, расположенных в 10-километровой зоне вокруг крупных птицефабрик.

Напомним, в республике уже идёт мониторинг мест обитания диких водоплавающих пернатых, чтобы вовремя выявить и пресечь распространение высокопатогенного гриппа птиц.