В Удмуртии жители Воткинского и Камбарского районов активнее всех прививаются от гриппа

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вакцинацию от гриппа прошли 568 339 человек. Это 65,3% от плана по иммунизации. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

Отмечается, что 183 780 человек из числа привитых — дети.

Высокие темпы иммунизации взрослого населения наблюдаются в Воткинском, Камбарском, Балезинском и Кезском районах. Большинство детей уже привиты в Шарканском, Кезском, Малопургинском, Якшур-Бодьинском и Завьяловском районах.

В профессиональных группах риска вакцинацию прошли 30 714 сотрудников сферы образования, 7751 — общественного питания и пищевой промышленности, 3452 — транспорта. А также прививки от гриппа поставили 21 082 медработника.

Отмечается, что вакцинация является наиболее эффективным способом профилактики. Людям вводят вакцины «Совигрипп» и «Ультрикс квадри», которые есть в наличии во всех медорганизациях Минздрава Удмуртии.