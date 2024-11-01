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В Удмуртии жители Воткинского и Камбарского районов активнее всех прививаются от гриппа

13:42, 01 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии жители Воткинского и Камбарского районов активнее всех прививаются от гриппа
13:42, 01 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#вакцинация\n#грипп
Источник фото: unsplash.com
15
0

Всего в Удмуртии уже вакцинировались более 550 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вакцинацию от гриппа прошли 568 339 человек. Это 65,3% от плана по иммунизации. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии. 

Отмечается, что 183 780 человек из числа привитых — дети. 

Высокие темпы иммунизации взрослого населения наблюдаются в Воткинском, Камбарском, Балезинском и Кезском районах. Большинство детей уже привиты в Шарканском, Кезском, Малопургинском, Якшур-Бодьинском и Завьяловском районах.

В профессиональных группах риска вакцинацию прошли 30 714 сотрудников сферы образования, 7751 — общественного питания и пищевой промышленности, 3452 — транспорта. А также прививки от гриппа поставили 21 082 медработника. 

Отмечается, что вакцинация является наиболее эффективным способом профилактики. Людям вводят вакцины «Совигрипп» и «Ультрикс квадри», которые есть в наличии во всех медорганизациях Минздрава Удмуртии. 

13:42, 01 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
15
0
#Удмуртия\n#вакцинация\n#грипп