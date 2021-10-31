В Удмуртии за хищение 21 млн рублей осудили директора микрокредитной организации

Преступная деятельность продолжалась с 2012 по 2019 год.





Игра. Удмуртия. В Игринском районе осудили исполнительного директора микрокредитной организации ««Игринский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства». Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Женщина обвинялась по двум статьям: «Присвоение и растрата», «Мошенничество».

Установлено, что с 2012 по 2019 годы руководитель компании похищала деньги фонда, заключая фиктивные кредитные договора. Деньги перечислялись на счета индивидуальных предпринимателей, от имени которых она вела свою деятельность.

Сумма присвоенных ей средств за годы преступного промысла составила 21,4 млн рублей. Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.