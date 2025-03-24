Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пять членов организованной группы обвиняются в создании фиктивных юридических фирм, обналичивании денег и хранении оружия. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Удмуртии.

В СК завершили расследование уголовного дела в отношении пяти ижевчан в возрасте от 22 до 38 лет, которые обвиняются по статьям 173.1 УК РФ («Незаконное образование юридического лица»), 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей») и 222 УК РФ («Незаконное хранением оружия»).

Противоправная деятельность пресечена региональным Управлением ФСБ и МВД Удмуртии.

Установлено, что фигуранты организовали более 40 юридических лиц, которые не осуществляли никакой деятельности, и обналичивали через них деньги. Также у одного из обвиняемых дома были обнаружены составные части оружия, рассказали в УФСБ.

«Допрошено более 70 свидетелей, проведены обыски по месту жительства фигурантов, очные ставки, изъяты и осмотрены документы, имеющие значение для уголовного дела, наложен арест на имущество обвиняемых», – говорится в сообщении СК.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.