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Таролога из Краснодарского края задержали в Удмуртии по подозрению в мошенничестве 

16:09, 31 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Таролога из Краснодарского края задержали в Удмуртии по подозрению в мошенничестве 
16:09, 31 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
217
0
#Малопургинский район\n#магия\n#мошенничество
Источник фото: unsplash.com (Dollar Gill)
217
0

Злоумышленник общался с потерпевшей с помощью программы для изменения голоса.

Малая Пурга. Удмуртия. В Удмуртии задержали таролога из Краснодарского края по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

В июне 2024 года 29-летней жительнице Малопургинского района пришло сообщение с предложением услуг таролога. Девушка согласилась, после чего ей позвонила незнакомка, сообщившая о том, что на потерпевшую и её семью наложена порча. В течение нескольких дней девушка переводила деньги для снятия порчи. В общей сложности она перевела злоумышленнику 210 тыс. рублей.

По подозрению в преступлении правоохранительные органы задержали 23-летнего жителя Краснодарского края. Установлено, что он общался с потерпевшей с помощью программы, изменяющей голос.

Он возместил причинённый ущерб.

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16:09, 31 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
217
0
#Малопургинский район\n#магия\n#мошенничество