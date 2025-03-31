Малая Пурга. Удмуртия. В Удмуртии задержали таролога из Краснодарского края по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

В июне 2024 года 29-летней жительнице Малопургинского района пришло сообщение с предложением услуг таролога. Девушка согласилась, после чего ей позвонила незнакомка, сообщившая о том, что на потерпевшую и её семью наложена порча. В течение нескольких дней девушка переводила деньги для снятия порчи. В общей сложности она перевела злоумышленнику 210 тыс. рублей.

По подозрению в преступлении правоохранительные органы задержали 23-летнего жителя Краснодарского края. Установлено, что он общался с потерпевшей с помощью программы, изменяющей голос.

Он возместил причинённый ущерб.