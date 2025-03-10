Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали 19-летнего молодого человека, который подозревается в вымогательстве денег у несовершеннолетней девушки под предлогом публикации её интимных фото. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Молодой человек купил номер, которым ранее пользовался житель Ижевска. Затем он восстановил доступ к приложениям и социальным сетям бывшего владельца и нашёл там интимные фотографии несовершеннолетней девушки. Злоумышленник потребовал от девушки 3 тыс. рублей, грозясь в противном случае опубликовать фото.

«Получив денежные средства на карту друга, он через две недели потребовал у девушки еще 30 000 рублей. После этого потерпевшая с законным представителем обратились в полицию», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ («Вымогательство»). В данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде. За данное преступление ему грозит до четырёх лет лишения свободы.