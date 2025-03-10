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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Ижевчанина могут лишить свободы за вымогательство и угрозу опубликовать интимные фото девушки

16:36, 10 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Ижевчанина могут лишить свободы за вымогательство и угрозу опубликовать интимные фото девушки
16:36, 10 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
53
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вымогательство\n#мошенничество\n#УК РФ\n#несовершеннолетние
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Он потребовал от несовершеннолетней потерпевшей 33 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали 19-летнего молодого человека, который подозревается в вымогательстве денег у несовершеннолетней девушки под предлогом публикации её интимных фото. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Молодой человек купил номер, которым ранее пользовался житель Ижевска. Затем он восстановил доступ к приложениям и социальным сетям бывшего владельца и нашёл там интимные фотографии несовершеннолетней девушки. Злоумышленник потребовал от девушки 3 тыс. рублей, грозясь в противном случае опубликовать фото.

«Получив денежные средства на карту друга, он через две недели потребовал у девушки еще 30 000 рублей. После этого потерпевшая с законным представителем обратились в полицию», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ («Вымогательство»). В данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде. За данное преступление ему грозит до четырёх лет лишения свободы.

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16:36, 10 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
53
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вымогательство\n#мошенничество\n#УК РФ\n#несовершеннолетние