Юкаменское. Удмуртия. Жительницу Юкаменского района подозревают в смене места регистрации для получения выплаты по программе «Земский учитель». Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что в 2024 году 54-летняя женщина подала заявление в Минобрнауки Удмуртии. Она планировала получить единовременную компенсационную выплату для учителей, которые по федеральной программе «Земский учитель» начинают работать в сельских населенных пунктах.

Чтобы соответствовать условиям программы, учительница зарегистрировалась у родственников в другом районе Удмуртии. Ложные данные о месте проживания она предоставила в министерство.

В результате подозреваемая незаконно получила выплату размером 1 млн рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 159.2 УК России («Мошенничество при получении выплат в крупном размере»).

В настоящий момент с жительницы Юкаменского района взяли подписку о невыезде.