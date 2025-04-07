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Жительница Удмуртии сменила место прописки для получения выплаты по программе «Земский учитель»

17:10, 07 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Жительница Удмуртии сменила место прописки для получения выплаты по программе «Земский учитель»
17:10, 07 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
122
0
#Удмуртия\n#выплаты\n#мошенничество
Источник фото: ИА «Сусанин»
122
0

В результате она обманом получила миллион рублей.

Юкаменское. Удмуртия. Жительницу Юкаменского района подозревают в смене места регистрации для получения выплаты по программе «Земский учитель». Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

Установлено, что в 2024 году 54-летняя женщина подала заявление в Минобрнауки Удмуртии. Она планировала получить единовременную компенсационную выплату для учителей, которые по федеральной программе «Земский учитель» начинают работать в сельских населенных пунктах. 

Чтобы соответствовать условиям программы, учительница зарегистрировалась у родственников в другом районе Удмуртии. Ложные данные о месте проживания она предоставила в министерство. 

В результате подозреваемая незаконно получила выплату размером 1 млн рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 159.2 УК России («Мошенничество при получении выплат в крупном размере»). 

В настоящий момент с жительницы Юкаменского района взяли подписку о невыезде. 

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17:10, 07 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
122
0
#Удмуртия\n#выплаты\n#мошенничество