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В Удмуртии завершили расследование дела о группе псевдогрузоперевозчиков, которые обманули 28 человек

08:30, 14 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В Удмуртии завершили расследование дела о группе псевдогрузоперевозчиков, которые обманули 28 человек
08:30, 14 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
177
0
#Ижевск\n#мошенничество\n#суды
Источник фото: unsplash.com (niu niu)
177
0

Причинённый ущерб составил 4,5 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии завершили расследование дела о группе псевдогрузоперевозчиков, обманувших 28 человек. Об этом сообщает МВД Медиа.

Напомним, ранее сообщалось, что обвиняемые, с использованием подложных данных для регистрации на онлайн-площадке, оставляли отклики на объявления людей, желающих воспользоваться услугой перевозки имущества. Злоумышленники связывались с жертвами, выдавая себя за водителей логистических компаний. Они требовали предоплату за работу грузоперевозчиков, после чего пропадали. От их действий пострадали около 30 человек, а причинённый ущерб превысил 4,5 млн рублей.

В ближайшее время дело направят в суд.

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08:30, 14 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
177
0
#Ижевск\n#мошенничество\n#суды