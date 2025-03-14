Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии завершили расследование дела о группе псевдогрузоперевозчиков, обманувших 28 человек. Об этом сообщает МВД Медиа.

Напомним, ранее сообщалось, что обвиняемые, с использованием подложных данных для регистрации на онлайн-площадке, оставляли отклики на объявления людей, желающих воспользоваться услугой перевозки имущества. Злоумышленники связывались с жертвами, выдавая себя за водителей логистических компаний. Они требовали предоплату за работу грузоперевозчиков, после чего пропадали. От их действий пострадали около 30 человек, а причинённый ущерб превысил 4,5 млн рублей.

В ближайшее время дело направят в суд.