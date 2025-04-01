Ижевск. Удмуртия. Дело о получении нескольких взяток начальником цеха очистных сооружений канализации МУП «Ижводоканал» передали в суд. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

По данным следствия, в период с мая по июнь 2023 года 38-летний фигурант получил от представителя коммерческой компании взятку размером полмиллиона рублей за изготовление и подписание актов приёмки выполненных строительных работ, а также за обеспечение ускоренной платы по договору и игнорирование нарушений в выполненных работах при их наличии.

Помимо этого, обвиняемый получил взятки свыше 104 тыс. рублей и 69 тыс. рублей за оказание влияния на руководство «Ижводоканала» в целях установления дополнительного вознаграждения для взяткодателей.