Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых сотрудников автосалона, которые обвиняются в обмане 24 клиентов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Установлено, что четыре работника и директор автосалона на улице Орджоникидзе предлагали клиентам купить автомобили по привлекательной цене, но с условием внесения первоначального взноса или в обмен на старую машину. После этого они давали клиентам договор, в котором цена за новую машину была значительно выше ранее оговоренной.

«Когда клиенты отказывались от сделки, им сообщали о том, что первоначальный взнос не возвращается или возвращается в неполном объеме, вынуждая клиентов совершить покупку на невыгодных для них условиях», – говорится в сообщении.

В случае с обменом, фигуранты выкупали старые машины клиентов по заниженной цене, обещая сделать большую скидку на новые авто, но не делали её. Если клиент не соглашался покупать новую машину без скидки, они возвращали только небольшие деньги за проданный автомобиль.

Часть фигурантов была задержана ещё в декабре 2023 года. Директор автосалона успел уехать за пределы России и был объявлен в международный розыск. В 2024 году он вернулся и был задержан. Сообщается, что некоторые обвиняемые успели совершить подобные аферы в другом автосалоне.

За несколько лет от деятельности автосалона пострадали 24 клиента, общий ущерб составил семь миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество») и 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств»).

Дело будет передано в суд.

Напомним, ранее в Глазове начался уголовный процесс против владельцев автосалона, которые обманывали клиентов. От их рук пострадали более 50 граждан.