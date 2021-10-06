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В Удмуртии идёт доследственная проверка информации об избиении пятиклассницы в школьном автобусе

15:32, 06 октября, 2021
Юрий Абашев
В Удмуртии идёт доследственная проверка информации об избиении пятиклассницы в школьном автобусе
15:32, 06 октября, 2021
Юрий Абашев
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#Удмуртия\n#Следственный комитет\n#школьники\n#Малая Пурга
Фото: ИА «СУСАНИН»
176
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Инцидент произошёл в Малопургинском районе.

Малая Пурга. Удмуртия. В Удмуртии начата доследственная проверка распространяющейся в соцсетях информации, согласно которой ученицы 8 класса Старомоньинской школы Малопургинского района избили пятиклассницу. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Из постов, распространяемых в социальных сетях известно, что конфликт между школьницами произошёл в автобусе из-за неопределенного сиденья. В присутствии педагога девочку били рюкзаком и пинали ногами. Она получила множество синяков, ссадин, и, как утверждается в публикациях, сотрясение мозга. Её личные вещи были отобраны и выброшены из салона.

Такжде проверку ведёт Минобрнауки Удмуртии совместно с уполномоченным по правам ребенка. Следственный комитет даст оценку действиям или бездействию администрации учебного заведения.

15:32, 06 октября, 2021
Юрий Абашев
176
0
#Удмуртия\n#Следственный комитет\n#школьники\n#Малая Пурга
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