В Удмуртии идёт доследственная проверка информации об избиении пятиклассницы в школьном автобусе

Инцидент произошёл в Малопургинском районе.

Малая Пурга. Удмуртия. В Удмуртии начата доследственная проверка распространяющейся в соцсетях информации, согласно которой ученицы 8 класса Старомоньинской школы Малопургинского района избили пятиклассницу. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Из постов, распространяемых в социальных сетях известно, что конфликт между школьницами произошёл в автобусе из-за неопределенного сиденья. В присутствии педагога девочку били рюкзаком и пинали ногами. Она получила множество синяков, ссадин, и, как утверждается в публикациях, сотрясение мозга. Её личные вещи были отобраны и выброшены из салона.

Такжде проверку ведёт Минобрнауки Удмуртии совместно с уполномоченным по правам ребенка. Следственный комитет даст оценку действиям или бездействию администрации учебного заведения.