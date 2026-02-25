Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Жилой дом сгорел в Малопургинском районе

12:13, 25 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Жилой дом сгорел в Малопургинском районе
12:13, 25 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
92
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#пожар\n#возгорание\n#дом
Источник фото: t.me/AAShutkin
92
0

Никто не пострадал.

Малая Пурга. Удмуртия. В пожаре в Малопургинском районе огонь уничтожил жилой дом. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал председатель Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

Сообщение о возгорании в деревне Абдульменево поступило 25 февраля в 05:40. К моменту прибытия пожарных одноэтажный дом из блоков был полностью охвачен огнём.

Площадь пожара составила 120 кв. м. Никто не пострадал.

В Госкомитете Удмуртии по делам ГО и ЧС по напоминают, что чаще всего пожары возникают из-за проблем с электропроводкой, печами и каминами, а также неосторожности при курении. Чтобы вовремя заметить возгорание, рекомендуется установить пожарный извещатель.

С начала 2026 года в пожарах в Удмуртии погибли 26 человек, в том числе один ребёнок. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года, число погибших увеличилось на 35%. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

12:13, 25 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
92
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#пожар\n#возгорание\n#дом