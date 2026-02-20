Закрыть
В день празднования Республиканской Масленицы в Малой Пурге перекроют улицу Кирова

В день празднования Республиканской Масленицы в Малой Пурге перекроют улицу Кирова
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#Масленица\n#праздник\n#пробки\n#перекрытие улиц
Источник фото: ИИ
Также гостей предупредили о возможных пробках.

Малая Пурга. Удмуртия. В Малой Пурге во время празднования Республиканской Масленицы (0+) ограничат движение транспорта по улице Кирова. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Малопургинского района Александр Деев. 

Напомним, Республиканскую масленицу (0+) отметят в Малой Пурге 22 февраля. Водителей просят учитывать, что в этот день с 08:00 до 15:30 будет перекрыта улица Кирова. 

Также Александр Деев предупреждает автомобилистов, которые едут со стороны Ижевска, о возможных пробках. Машины могут встать на основном повороте с федеральной трассы «Малая Пурга — Миндерево». В таком случае можно будет заехать в село через следующий перекрёсток «Малая Пурга — Норья». 

Помимо этого, из Ижевска в Малую Пургу можно доехать через село Бураново. 

«Друзья, гостей ждём много — это прекрасно! Приезжайте заранее, берите с собой хорошее настроение — и до встречи на празднике!», — заявил глава района.  

