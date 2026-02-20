Малая Пурга. Удмуртия. В Малой Пурге во время празднования Республиканской Масленицы (0+) ограничат движение транспорта по улице Кирова. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Малопургинского района Александр Деев.

Напомним, Республиканскую масленицу (0+) отметят в Малой Пурге 22 февраля. Водителей просят учитывать, что в этот день с 08:00 до 15:30 будет перекрыта улица Кирова.

Также Александр Деев предупреждает автомобилистов, которые едут со стороны Ижевска, о возможных пробках. Машины могут встать на основном повороте с федеральной трассы «Малая Пурга — Миндерево». В таком случае можно будет заехать в село через следующий перекрёсток «Малая Пурга — Норья».

Помимо этого, из Ижевска в Малую Пургу можно доехать через село Бураново.

«Друзья, гостей ждём много — это прекрасно! Приезжайте заранее, берите с собой хорошее настроение — и до встречи на празднике!», — заявил глава района.