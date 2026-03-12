Закрыть
Мост через реку Постолку на федеральной трассе в Удмуртии расширят до четырёх полос

15:20, 12 марта, 2026
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#ремонт дорог в Удмуртии
Источник фото: Росавтодор
Также на объекте предусмотрят установку локальных очистных сооружений.

Малая Пурга. Удмуртия. Проект капитального ремонта моста через реку Постолку на федеральной трассе в Малопургинском районе получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства

Длина моста составляет 58,5 метра, а общая протяженность участка капремонта вместе с подходами превысит 230 метров. В ходе работ будет выполнено расширение проезжей части с двух до четырёх полос. Это позволит привести мост в нормативное состояние.

В рамках ремонта подрядчику предстоит не только обновить сам мост, но и отремонтировать подходы к нему. На объекте появится новое барьерное ограждение с сигнальными столбиками, дорожные знаки и линии освещения. Для безопасности окружающей среды проектом предусмотрен монтаж локальных очистных сооружений.

