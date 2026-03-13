Малая Пурга. Удмуртия. В деревне Малая Бодья Малопургинского района погибла 58-летняя женщина. Её завалило снегом, сошедшим с крыши частного дома. Об этом сообщил глава района Александр Деев.



Пострадавшую откопали соседи и вызвали скорую, однако прибывшим врачам оставалось только констатировать смерть.

Александр Деев призвал жителей соблюдать осторожность: снег на крышах смертельно опасен, а ответственность за уборку в частном секторе несут сами домовладельцы. При ЧС нужно немедленно звонить 112.