Погибшая чистила снег во дворе.
Малая Пурга. Удмуртия. В деревне Малая Бодья Малопургинского района погибла 58-летняя женщина. Её завалило снегом, сошедшим с крыши частного дома. Об этом сообщил глава района Александр Деев.
Пострадавшую откопали соседи и вызвали скорую, однако прибывшим врачам оставалось только констатировать смерть.
Александр Деев призвал жителей соблюдать осторожность: снег на крышах смертельно опасен, а ответственность за уборку в частном секторе несут сами домовладельцы. При ЧС нужно немедленно звонить 112.
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX