Малая Пурга. Удмуртия. Более 4 тысяч гостей побывали на Республиканской масленице в Малой Пурге 22 февраля, передаёт Миннац Удмуртии. «Сусанин» также побывал на этих проводах зимы.

Приветствуя гостей широкой масленицы, глава Малопургинского района Александр Деев напомнил, что традиционный русский праздник объединил представителей разных народов в Год единства народов России. На праздник прибыли делегации из городов и районов Удмуртии, прибыли гости и из соседнего Татарстана. Посетил масленицу и депутат Госсовета Удмуртии. Уроженец Малопургинского района, генерал-майор в отставке Пётр Матеевич Фомин.

Для всех гостей работали девять тематических площадок-«разгуляев». Свои изделия представили дома ремёсел из разных уголков республики. На площадке можно было попробовать не только удмуртскую и русскую кухню, здесь угощали блюдами и прочих народов. Проживающих в республике.

Сам глава района Александр Деев также принял участие в выпекании блинов в настоящей печи. Его «секретный ингредиент»: главное, готовить с любовью. Александра Алексеевича в шуточном конкурсе блинопёков поддерживала его супруга.

Настроение для отдыхающих создавали на сцене артисты Государственного ансамбля народной песни, музыки и танца УР «Танок» и творческие коллективы из городов и районов Удмуртии.

Кульминацией праздника стал масштабный «Хоровод Дружбы» и сжигание чучела масленицы.