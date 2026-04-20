Доброго пса Мишку пообещали не отлавливать в удмуртской Малой Пурге

11:25, 20 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Малая Пурга\n#собаки
Источник фото: ИИ
Глава района заверил, что собака уже имеет желтую бирку и может спокойно жить в привычном месте.

Малая Пурга. Удмуртия. Главу Малопургинского района Удмуртии попросили не отлавливать добрую собаку. Как рассказал сам Александр Деев в ходе прямого эфира в соцсетях, жительница Малой Пурги обратилась к нему с просьбой не отлавливать собаку «Мишку».

«Доброго и безвинного пса, от которого никто не пострадал. Этот пёс вызывает только умиление и улыбку на лице. Он живёт у меня уже два года, но поскольку пёс у меня не сызмальства, то на цепь посадить невозможно, он вольный», — зачитал глава района обращение.

Александр Деев ответил, что собака ему известна и она уже имеет жёлтую бирку, то есть пёс уже прошёл отлов и полный цикл мероприятий.

«Такие животные повторному отлову не подлежат, если не проявляют агрессии. Так что этого Мишку отлавливать не будут. Мишка может спокойно жить на привычном месте, радуя своим добрым нравом», — заверил глава Малопургинского района.

