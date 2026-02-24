Малая Пурга. Удмуртия. Внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям прошло в Малой Пурге. Оно было посвящено частичному обрушению крыши общежития под тяжестью снега. Об этом сообщил в соцсетях глава Малопургинского района Удмуртии Александр Деев.

«Система жизнеобеспечения не нарушена, жильцам опасность не угрожает. Собственнику здания рекомендовано восстановить кровлю до 15 марта. Ход работ будем держать на контроле», — рассказал глава района.

Он подчеркнул, что этот случай — ещё одно напоминание: снега в этом году выпало много, и нагрузка на кровли колоссальная.

«Уважаемые собственники зданий и сооружений, руководители обслуживающих организаций! Напоминаю о необходимости своевременной очистки кровель от снега и наледи. Ответственность за негативные последствия от падения снега и льда несут руководители обслуживающих предприятий, а при их отсутствии — собственники зданий и сооружений, хозяйствующие субъекты», — обратился Александр Алексеевич.