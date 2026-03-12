Малая Пурга. Удмуртия. В ближайшее воскресенье, 15 марта, в селе Норья состоится открытое соревнование по автоспорту «Норьинский ухаб» (18+). Гостей и участников ждут заезды на внедорожниках и легенды отечественного автопрома.

Как сообщили в администрации района, местом встречи станет площадка возле крестьянско-фермерского хозяйства Медведевой. Координаты трассы для навигатора: 56.680439, 52.708515. Открытие соревнований запланировано на 12:30.

Спортивная программа включает заезды сразу в нескольких классах: «Стандарт 4х4», «Нива спорт», «УАЗ спорт», «Д2 Классика», «Д2 Юниор Ока», «Супер 1600», а также «Д3 250» и «Д3 мини».

Вход для зрителей — свободный.