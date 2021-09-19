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В День оружейника глава Удмуртии обратился к работникам оборонно-промышленных предприятий

15:10, 19 сентября, 2021
Анна Торхова
В День оружейника глава Удмуртии обратился к работникам оборонно-промышленных предприятий
15:10, 19 сентября, 2021
Анна Торхова
66
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#День оружейника\n#Александр Бречалов
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Александр Бречалов отметил, что республика гордится своими мастерами, чьи имена навсегда вписаны в историю.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил работников оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.
Он отметил, что республика гордится мастерами, создавшими образцы оружия, которые теперь известны всему миру. "Развитию ОПК уделяется приоритетное внимание — совершенствуется научная, исследовательская база, разрабатываются и внедряются в производство самые передовые технологии. Делается многое для повышения качества подготовки специалистов", — подчеркнул Александр Бречалов.
По его словам, что в будущем оружейников ждут открытия, которые помогут укреплять оборонопособность и нацбезопасность страны. 
Напомним, 19 сентября отмечается День оружейника. Ранее с этим праздником жителей Удмуртии поздравил полпред президента России в ПФО Игорь Комаров.
15:10, 19 сентября, 2021
Анна Торхова
66
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#День оружейника\n#Александр Бречалов
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