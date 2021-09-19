В День оружейника глава Удмуртии обратился к работникам оборонно-промышленных предприятий

Александр Бречалов отметил, что республика гордится своими мастерами, чьи имена навсегда вписаны в историю.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил работников оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Он отметил, что республика гордится мастерами, создавшими образцы оружия, которые теперь известны всему миру. "Развитию ОПК уделяется приоритетное внимание — совершенствуется научная, исследовательская база, разрабатываются и внедряются в производство самые передовые технологии. Делается многое для повышения качества подготовки специалистов", — подчеркнул Александр Бречалов.

По его словам, что в будущем оружейников ждут открытия, которые помогут укреплять оборонопособность и нацбезопасность страны.