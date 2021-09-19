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Полпред президента России в Приволжье поздравил оружейников Удмуртии с профессиональным праздником

10:27, 19 сентября, 2021
Андрей Поносов
Полпред президента России в Приволжье поздравил оружейников Удмуртии с профессиональным праздником
10:27, 19 сентября, 2021
Андрей Поносов
413
0
#Удмуртия\n#Полномочный представитель Президента РФ в ПФО\n#оружие\n#оборонная промышленность\n#профессионалы\n#праздники\n#поздравления
Фото: vk.com/vot_zavod
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Игорь Комаров отметил весомый вклад жителей Удмуртии в обороноспособность страны.

Ижевск. Удмуртия. С Днем оружейника жителей Удмуртии поздравил полномочный представитель президента России в ПФО. В приветственном письме Игорь Комаров отметил высокий профессионализм работников оборонного комплекса республики, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«Профессионалы, работающие на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Удмуртии, — это высококлассные специалисты, достойные таланта легендарного Михаила Калашникова. Убежден, что оружейники Удмуртии всегда будут успешно трудиться на благо Родины и ради безопасности граждан. Желаю всем труженикам отрасли крепкого здоровья, семейного благополучия, новых успехов и побед», — написал Игорь Комаров.

Напомним, 19 сентября в России отмечается День оружейника. Праздник был установлен главой государства в 2012 году по инициативе выдающегося конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова. Дата была выбрана неслучайно. В этот день православная церковь чтит память архангела Михаила, который считается предводителем небесного воинства.

10:27, 19 сентября, 2021
Андрей Поносов
413
0
#Удмуртия\n#Полномочный представитель Президента РФ в ПФО\n#оружие\n#оборонная промышленность\n#профессионалы\n#праздники\n#поздравления
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