Прокурорская проверка по факту массовой гибели пчёл начата в Удмуртии

Мор может быть связал с обработкой полей пестицидами.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начата проверка по факту массовой гибели пчёл в пяти районах Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Мор произошёл в Сарапульском, Селтинском, Сюмсинском, Завьяловском и Глазовском районах. Погибло более 400 пчелосемей. Бедствие задело в основном личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства.

Прокуратура проверит соблюдение ветеринарных правил и норм, а также выполнение требований безопасности при обращении с пестицидами и агрохимикатами при обработке полей.

Напомним, что насекомые могли погибнуть из-за химикатов, распыляемых над сельхозугодиями.