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Прокурорская проверка по факту массовой гибели пчёл начата в Удмуртии

09:40, 20 июля, 2021
Юрий Абашев
Прокурорская проверка по факту массовой гибели пчёл начата в Удмуртии
09:40, 20 июля, 2021
Юрий Абашев
1100
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#сельское хозяйство\n#Прокуратура
Фото: pixabay.com
1100
0

Мор может быть связал с обработкой полей пестицидами.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начата проверка по факту массовой гибели пчёл в пяти районах Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Мор произошёл в Сарапульском, Селтинском, Сюмсинском, Завьяловском и Глазовском районах. Погибло более 400 пчелосемей. Бедствие задело в основном  личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства.

Прокуратура проверит соблюдение ветеринарных правил и норм, а также выполнение требований безопасности при обращении с пестицидами и агрохимикатами при обработке полей.

Напомним, что насекомые могли погибнуть из-за химикатов, распыляемых над сельхозугодиями.

09:40, 20 июля, 2021
Юрий Абашев
1100
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#сельское хозяйство\n#Прокуратура