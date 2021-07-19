В Удмуртии погибло более 400 пчелосемей

Гибель насекомых зафиксировали в пяти районах республики.

Ижевск. Удмуртия. В пяти районах Удмуртии погибло более 400 пчелосемей. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртии на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Массовый мор произошел в Сарапульском, Селтинском, Сюмсинском, Завьяловском и Глазовском районах. Больше всего обращений поступает от личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств.

Отравление пчел связывают с обработкой рапсовых полей агрохимикатами.

С 2019 года ситуация находится под контролем Минсельхоза Удмуртии. Агропредприятия обязали не менее чем за 3 дня оповещать всех владельцев пасек в радиусе 7 км о начале обработок полей. В случае своевременного предупреждения пчеловоды смогут обезопасить своих насекомых и вывезти их в более безопасное место.

В любом случае при массовой гибели пчел их владелец должен обратиться в ветслужбу.

На пасеку направят ветспециалистов и представителей районной администрации для проведения обследования на предмет количества пострадавших пчелосемей и их состояния. Также будут взяты пробы материалов, чтобы исключить или выявить инфекционные и паразитные заболевания и отравление пестицидами.

Напомним, что массовый мор пчел начался с Сарапульского района. Выжившие насекомые оказались ослаблены, и надежда на их выздоровление была крайне мала.

В настоящий момент Минсельхоз Удмуртии разрабатывает механизм, благодаря которому агропредприятия и фермеры, допустившие нарушения, возместят пчеловодам нанесенный ущерб.